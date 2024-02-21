المرتضى اصدر قرارا بإدخال العقار 471 من منطقة زقاق البلاط في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

أصدر وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، قرارًا قضى بموجبه ادخال العقار رقم 471 من منطقة زقاق البلاط العقارية -محافظة بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية، وذلك بعدما تبين اثر الكشف اهمية البناء القائم على العقار من النواحي التراثية والمعمارية والمدينية ووجوب المحافظة عليه.

وتضمن القرار أنه "لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة وزارة الثقافة المسبقة على الاعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها".