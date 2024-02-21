انجاز اعمال صيانة الشبكات الكهربائية المتضررة جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت بلدات جنوبية

انجزت الورش الفنية التابعة لشركة مراد، وتحت إشراف مؤسسة كهرباء لبنان، اعمال صيانة الشبكات الكهربائية المتضررة جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت بلدات حاروف، عدشيت ويحمر الشقيف، حيث تم تأهيل أعمدة وخطوط التوتر المتوسط والمنخفض وإعادة المخارج والمحطات المتضررة إلى الخدمة.

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