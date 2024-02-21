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انجاز اعمال صيانة الشبكات الكهربائية المتضررة جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت بلدات جنوبية

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انجزت الورش الفنية التابعة لشركة مراد، وتحت إشراف مؤسسة كهرباء لبنان، اعمال صيانة الشبكات الكهربائية المتضررة جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت بلدات حاروف، عدشيت ويحمر الشقيف، حيث تم تأهيل أعمدة وخطوط التوتر المتوسط والمنخفض وإعادة المخارج والمحطات المتضررة إلى الخدمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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