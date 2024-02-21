مقتل شخصين في القصف الإسرائيلي على دمشق و"المرصد السوري" يتحدث عن عملية اغتيال

أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنّ القصف الإسرائيلي في منطقة كفرسوسة في دمشق عملية اغتيال وليست استهداف مستودعات"، موضحًا أنّه "حتى اللحظة لا يُعلم الشخصية المستهدفة إذا ما كانت من الحرس الثوري الإيراني أو حزب الله اللبناني أو شخصية فلسطينية".

إلى ذلك، أشارت وسائل إعلام سورية رسمية، عن مقتل شخصين وإصابة آخرين في القصف الإسرائيلي على كفرسوسة في العاصمة دمشق.