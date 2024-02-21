وكالة الأنباء السورية: عدوان إسرائيلي استهدف منطقة كفرسوسة السكنية في دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية- سانا، عن "عدوان إسرائيلي استهدف منطقة كفرسوسة السكنية بدمشق".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام السورية بـ"ورود أنباء عن عدوان اسرائيلي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق اليوم الأربعاء وسط سماع دوي انفجارت كبيرة متتالية في المدينة".

وذكرت أن "أصوات عدة انفجارات سمعت في منطقة كفرسوسة على الأطراف الجنوبية للعاصمة السورية دمشق، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة".

ولفتت إلى أن "طائرات إسرائيلية أطلقت عدد من الصواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، وحاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق".