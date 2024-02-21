انت الان تتابع خبر باحثة عراقية تحقق المركز الأول في الملتقى الإعلامي الدولي بالإمارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت كلية الإعلام في بيان، ورد للسومرية نيوز، إن "طالبة الدراسات العليا في قسم العلاقات العامة في كلية الإعلام بجامعة بغداد، إيلاف مهدي صالح عبد القادر، حققت المركز الأول في فئة بحوث الماجستير في الملتقى الإعلامي الطلابي الدولي الخامس، الذي نظمته كلية الاتصال في الجامعة القاسمية بإمارة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة".وأضافت أن "البحث جاء تحت عنوان "توظيف الستراتيجيات الإقناعية في الكتابة الإعلامية لقضايا التغير المناخي - دراسة تحليلية لصفحة منظمة صحفيات من أجل المناخ على الفيس بوك"، حيث تم اختياره كأفضل بحث في فئة الماجستير بعد منافسة مع مئات الباحثين يمثلون دولاً مختلفة حول العالم".

وبحسب البيان، أكد عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد عمار طاهر، أن "حصول طالبة كليتنا، على المركز الأول يعد إنجازاً نوعياً، ويبرهن على جودة التعليم والتدريب المقدمين لطلبة الدراسات العليا، فضلاً عن كونه يعكس التزامنا بتطوير قدرات الطلبة وتمكينهم من تحقيق النجاح الأكاديمي والمهني".

واوضح ان "تحقيق ذلك المنجز العلمي لطالبتنا جاء بالتزامن مع حصول كلية الاعلام على المركز الأول في التصنيف العراقي للجامعات الحكومة الاهلية (IRU) الذي أشرفت عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث جاء قسم الصحافة اولًا بدرجة (65.12)، والعلاقات العامة ثانيًا بدرجة (64.29)، بينما حقق قسم الإذاعة والتلفزيون المرتبة الثالثة بدرجة (64.27)، ما يؤكد ريادتنا وتفوقنا وسيرنا بشكل ممنهج ومدروس نحو تحقيق رؤية وزارة التعليم العالي وجامعتنا الام، بجودة البحث العلمي ودخول المستوعبات والتصنيفات لدولية".

من جانبه، قدم عميد كلية الاتصال في الجامعة القاسمية، هشام عباس زكريا، تهانيه وتبريكاته لكلية الإعلام بجامعة بغداد وللباحثة، معرباً عن "أمنياته بالمزيد من التفوق والنجاح الأكاديمي والمهني".

يذكر أن الملتقى الإعلامي الطلابي الدولي الخامس، قد عقد في (14 شباط 2024) تحت شعار "بيئتنا مسؤوليتنا" وشهد مشاركة (18) دول حول العالم، حيث بلغ عدد المشاركين فيه (421) مشاركة من (26) جامعة دولية، وتنوعت الأبحاث والمواضيع المقدمة فيه لتشمل مجموعة مختلفة من قضايا الإعلام والاتصال في العصر الرقمي.