الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، وتنشط الرياح الشمالية خلال النهار في المناطق الجنوبية".

واشارت الى ان "الحال العامة هي طقس مستقر ودافئ نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع ارتفاع في درجات الحرارة، بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية يومي الخميس والجمعة ومن المتوقع أن تعود للانخفاض يوم السبت مع بعض التقلبات المحلية".

وذكرت ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل، ويحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1800 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى. اما غدا فالطقس قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، وتنشط الرياح الشمالية خلال النهار في المناطق الجنوبية".

ولفتت الى ان "طقس الجمعة، غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية على الساحل بحدود ال 3 درجات، كما تنشط الرياح أحيانا بعد الظهر في المناطق الجنوبية، والسبت غائم جزئيا بسحب متوسطة مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من المساء في المناطق الداخلية والجبلية".