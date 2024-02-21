التقى وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه في الوزارة وفدا من "هيومان رايتس ووتش" ضم لمى فقيه ورمزي قيس الذي قال بعد اللقاء، "تطرق البحث مع المكاري الى ضرورة تحقيق العدالة للصحافيين الذين استشهدوا في جنوب لبنان نتيجة جرائم حرب، كما طالبناه بضرورة حصول نقاش في الحكومة حول ضرورة رفع دعوى حول هذا الموضوع لدى المحكمة الجنائية الدولية، ولاعطائها صلاحية النظر في الجرائم الاسرائيلية في الجنوب ومن ضمنها الجرائم ضد الصحافيين".

كانت هذه تفاصيل خبر المكاري التقى وفدا من "هيومان رايتس ووتش" للبحث بتحقيق العدالة للصحافيين الذين استشهدوا في جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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