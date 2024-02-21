موظفو دائرة نفوس النبطية أعلنوا الاضراب المفتوح احتجاجا على تجاهل مطالبهم

أعلن موظفو دائرة نفوس النبطية وأقلام النفوس في النبطية وجباع وميس الجبل (موقت في النبطية)، في بيان، "الاضراب المفتوح احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالبهم، ورواتبهم المتدنية وعدم اعطائهم حقوقهم بالنسبة للتعويضات، إضافة إلى الغبن الكبير والظالم الذي يتم التعامل به بين الموظفين وبين الوزارات والتفاوت الغير عادل باعطاء الرواتب والانتاجية".

وأقفل الموظفون أبواب مكاتبهم ورفضوا استقبال أيّ معاملة او مراجعة لحين تحقيق مطالبهم.