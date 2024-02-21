البستاني: لجنة التجارة تتابع وزارة الاقتصاد وندعوهم الى تعيين هيئة الرقابة على الضمان

اشار رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط في مجلس النواب النائب فريد البستاني، الى ان "اجتمعت لجنة الاقتصاد وناقشنا القانون رقم 301 المتعلق بالموجبات والعقود، واريد ان اقول ان نتيجة اللجان المشتركة بالامس نحن ندعم المعلمين بان يكون لديهم عيش كريم، وان نكون عادلين بهذه القضية العادلة جدا".

ولفت الى ان "اللجنة تتابع وزارة الاقتصاد وندعوهم الى تعيين هيئة الرقابة على الضمان، وان يكون هناك خيار بتعيين الرئيس والهيئة حسب العرف والكفاءة والنزاهة. وما طرح اليوم هو لتحفيز العجلة الاقتصادية وهناك مصارف مستعدة ان تقرض المواطنين والمؤسسات بالعملة الاجنبية ودفع القروض التجارية بنفس العملة وهذه الطريقة لدوران العجلة، وهذه الاموال يجب ان تكون فريش وجرت ملاحظات على القانون بالنسبة للمساواة والعدالة"، موضحا أن "هناك دعاوى ولجنة الادارة ولجنة الاقتصاد حريصة ان تساعد القطاع المصرفي بمواكبة المرحلة، وباعادة هيكلة المصارف وبالنسبة لتقسيط الودائع فهي مقدسة، ويجب ان ترد لاصحاب الحق كما هي دفترية والاقتراح الذي ناقشناه خطوة مهمة الاقتصاد وعيوننا على اموال المودعين"، مؤكدا أن "اعادة هيكلة المصارف ضرورية لاعادة تكوين رأسمالها والمودع امواله مقدسة".

في سياق اخر، ذكر اننا "بحثنا بموضوع اخر، وهو الشاحنات التي تخرج من مرفأ طرابلس وتذهب بحاويات الى تركيا وهذا الموضوع متشعب والجواب هو تطبيق القانون".