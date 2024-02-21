"سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية غرب دمشق في ثاني هجوم اليوم

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، بأنّ "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية غرب العاصمة دمشق"، وذلك في ثاني هجوم اليوم. وفي وقت سابق من اليوم، أكّدت وسائل إعلام سورية رسمية، مقتل شخصين وإصابة آخرين في القصف الإسرائيلي على كفرسوسة في العاصمة دمشق.

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