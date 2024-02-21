«أطول احتلال في تاريخ البشرية».. ممثلة مصر أمام العدل الدولية: الفلسطينيون يواجهون عقابا جماعيا على مدار 75 عاما

الشارقة - اميمة ياسر -

أكدت المستشارة القانونية للخارجية المصرية، الدكتورة ياسمين موسى، اليوم الأربعاء، أن الفلسطينيين يواجهون عقابًا جماعيًا على مدار 75 عامًا.

وقالت ياسمين موسى، خلال تقديمها إفادة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم الأربعاء، إن فلسطين "تعرضت لأطول احتلال في تاريخ البشرية".

وأضافت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل تسمح بعنف المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن التوسعات في المستوطنات.

واتهمت ياسمين موسى إسرائيل بمنع وصول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، والتخطيط لاقتحام رفح التي يسكنها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني.

كما أكدت المستشارة القانونية للخارجية المصرية أن استمرار عمليات الاستيطان التي تقوم بها إسرائيل تقوض أسس حل الدولتين والسلام في المنطقة، لافتة إلى أن عدد المستوطنين وصل الآن إلى 750 ألفا مما يغير بشكل متعمد طبيعة الأراضي الفلسطينية المحتلة.