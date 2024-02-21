انفجار ضخم في طبريا وصافرات الإنذار تنطلق في مستوطنة المطلة

ياسر رشاد - القاهرة - قناة 12 العبرية، سماع صوت انفجار ضخم قرب طبريا، في منطقة الجليل الشرقي، ولم يتضح حتى الآن طبيعته.

وانطلقت صفارات الإنذار، في مستوطنة "المطلة" في اصبع الجليل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم استهداف حافلة ومركبات للمستوطنين قرب بلدة عزون شرق قلقيلية بزجاجات حارقة.

على جانب آخر، استهدفت كتائب القسام، دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وأضافت القسام في بيان لها عبر حسابها: تم قنص جندي صهيوني في حي الزيتون بمدينة غزة وإصابته بشكل مباشر.

وأعلنت قوات الشهيد عمر قاسم، أنها استهدفت بالاشتراك مع سرايا القدس أمس تحشدات وجنود العدو الصهيوني في حي الزيتون جنوب شرق غزة برشقات صاروخية من نوع (107).