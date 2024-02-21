الأمم المتحدة: أزمة جمهورية الكونغو الديمقراطية واحدة من أكثر الأزمات إهمالاً في العالم

ياسر رشاد - القاهرة - حذرت الأمم المتحدة، من تدهور الوضع الإنساني في المنطقة الشرقية المضطربة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي.

أصدر المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية برونو ليماركيس، في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار (مونوسكو) في جمهورية الكونغو الديمقراطية التحذير.

وقال ليماركيس في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة عبر الفيديو: "إن الأزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية هي واحدة من أكثر الأزمات خطورة وتعقيدًا وطولًا وطولًا وإهمالًا في العالم".

وأضاف أن "تجدد الأعمال العدائية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وخاصة في شمال كيفو، أمر مثير للقلق العميق، و الاشتباكات العنيفة بين جماعة إم 23 والقوات المسلحة الكونغولية اشتدت، مما أدى إلى عواقب إنسانية وخيمة ونزوح.

ويأتي الأحدث في الوقت الذي تخطط فيه الأمم المتحدة لسحب قوات حفظ السلام من المنطقة بحلول نهاية العام، أكثر من 25 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية من أجل البقاء، كما نزح أكثر من سبعة ملايين شخص بسبب النزاع وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

تتأثر البلاد حاليًا أيضًا بالفيضانات الشديدة جدًا التي أثرت على مليوني شخص والعديد من المقاطعات في جميع أنحاء البلاد، حيث وصل نهر الكونغو إلى أعلى مستوى له منذ عام 1961" وفقًا لما ذكره ليماركي.

ويعاني شرق الكونغو من الصراع منذ سنوات، حيث تتنافس حركة 23 مارس من بين أكثر من 100 جماعة مسلحة على موطئ قدم في المنطقة الغنية بالمعادن بالقرب من الحدود مع رواندا.

ويقول محللون إن كارثة جديدة قد تمر دون أن يلاحظها أحد إلى حد كبير هناك بسبب الاهتمام بالحرب في غزة والغزو الروسي لأوكرانيا.