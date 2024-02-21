أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أنّه ستتم محاكمة خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، "بتهمة التحريض على الإرهاب"، وفق تعبيره.
وكان قد وصف صبري قرار الحكومة الإسرائيلية بالتضييق على الفلسطينيين ومنعهم من دخول مسجدهم في شهر رمضان، بالقرار الباطل.
ولفت إلى أنّه "قرار باطل يتعارض مع حرية العبادة، كما أن المسلمين يستقبلون شهر رمضان بحرص شديد على تأدية الصلوات في رحاب الأقصى الطاهر، وهم ينظرون إلى الأقصى على أنه لهم وحدهم ولا يخضع لأي قرار سلطوي أو حكم قضائي من أي جهة".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الإسرائيلية: ستتم محاكمة خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري بتهمة التحريض على "الإرهاب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.