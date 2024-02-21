الحكومة الإسرائيلية: ستتم محاكمة خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري بتهمة التحريض على "الإرهاب"

أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أنّه ستتم محاكمة خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، "بتهمة التحريض على الإرهاب"، وفق تعبيره.

وكان قد وصف صبري قرار الحكومة الإسرائيلية بالتضييق على الفلسطينيين ومنعهم من دخول مسجدهم في شهر رمضان، بالقرار الباطل.

ولفت إلى أنّه "قرار باطل يتعارض مع حرية العبادة، كما أن المسلمين يستقبلون شهر رمضان بحرص شديد على تأدية الصلوات في رحاب الأقصى الطاهر، وهم ينظرون إلى الأقصى على أنه لهم وحدهم ولا يخضع لأي قرار سلطوي أو حكم قضائي من أي جهة".