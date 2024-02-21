أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن سماع صوت إنفجار ضخم قرب طبريا، موضحة أنّه "لم تضح حتى الآن طبيعة الانفجار".
إلى ذلك، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ "صاروخًا مضادًا للدروع أصاب مبنى في المطلة".
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: سماع صوت إنفجار ضخم قرب طبريا وإصابة مبنى في المطلة بصاروخ مضاد للدروع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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