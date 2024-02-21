إعلام إسرائيلي: سماع صوت إنفجار ضخم قرب طبريا وإصابة مبنى في المطلة بصاروخ مضاد للدروع

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن سماع صوت إنفجار ضخم قرب طبريا، موضحة أنّه "لم تضح حتى الآن طبيعة الانفجار".

إلى ذلك، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ "صاروخًا مضادًا للدروع أصاب مبنى في المطلة".