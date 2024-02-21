الخطيب: المشكلة في لبنان تكمن في تطييف السياسة وتسييس المذاهب

أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، إلى أنّ "المشكلة في لبنان تكمن في تطييف ال​سياسة​ وتسييس المذاهب التي تُفرّق بين اللبنانيين والمسلمين، فيما هُم بأمسّ الحاجة الى تحصين وحدتهم".

كلام الخطيب جاء خلال لقائه في مقر المجلس رئيس جمعية "الإصلاح والإرشاد" جمال محيو على رأس وفد دعاه للمشاركة في حفل الجمعية لمناسبة ذكرى تأسيسها الأربعين المقرر إقامته في قصر الأونيسكو في 6 آذار المقبل، وكانت مناسبة جرى خلالها التباحث في تطورات الأوضاع.

وشدد الخطيب على ضرورة "تعزيز التواصل والتشاور وتحصين الوحدة بالتعاون بين المكونات اللبنانية"، معربًا عن حزنه واستنكاره "لما يجري في فلسطين من إبادة للشعب الفلسطيني فيما يعجز العرب والمسلمون عن إدخال الدواء والغذاء الى غزة التي تتهدّدها المجاعة وترزح تحت هول المجازر والدمار".

وأوضح أنّ "المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني تمثل مشروع الأمّة في سبيل استعادة كرامتها وعزّتها وإنقاذ مقدّساتها، حيث وحّدت المقاومة بتضحياتها وانجازاتها شعوب الأمة على مصالحها الاستراتيجية في مواجهة المشروع الصهيوني الهادف الى ضرب الدول العربية والاسلامية وشعوبها".

إلى ذلك، استقبل الخطيب قائم مقام الشؤون الدولية للحوزة العلمية أمير حسن شيعي والشيخ محمد الكعبي موفدين من رئيس الحوزة العلمية في إيران الأعرافي، حيث سلم الوفد الخطيب رسالة خاصة من الأعرافي لتعزيز التعاون المشترك على المستوى العلمي والثقافي.