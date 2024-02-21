لجنة البيئة انعقدت لبحث اقتراحي قانوني حماية البيئة وحماية التراث الثقافي المضمور بالمياه

عقدت لجنة البيئة عدّة جلسات مقرّرة برئاسة النائب غياث يزبك، وذلك لدرس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض احكام القانون 444، وهو قانون حماية البيئة المقدم من النائب احمد الخير، واقتراح القانون الرامي الى حماية التراث الثقافي المضمور بالمياه المقدم من النائب احمد الخير أيضًا.

وبعد النقاش والتداول والاستماع الى النواب ووزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن حول الموضوع المتعلق بالصيد البحري، رفعت الجلسة لعدم حضور الوزارات المعنية، على ان يتم عقد جلسة ثانية لاستكمال درس اقتراحي القانونين في موعد يحدد لاحقا.