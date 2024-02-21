أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:05 من ظهر يوم الأربعاء 21-02-2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابةً مباشرة".
وفي السياق نفسه، أعلن أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 12:20 من ظهر يوم الأربعاء 21-02-2024 موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة".
كما أكّد أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 01:35 من بعد ظهر يوم الأربعاء 21-02-2024 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة".
هذا، أعلن "حزب الله" أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:45 من بعد ظهر يوم الأربعاء 21-02-2024 ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا موقعي رويسات العلم وزبدين وثكنة زرعيت وتجمعًا لجنود العدو بمحيط موقع المرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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