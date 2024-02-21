"حزب الله": استهدفنا موقعي رويسات العلم وزبدين وثكنة زرعيت وتجمعًا لجنود العدو ‏بمحيط موقع المرج

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:05 من ظهر يوم الأربعاء 21-02-2024 تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابةً مباشرة". ‏

وفي السياق نفسه، أعلن أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 12:20 من ظهر يوم الأربعاء 21-02-2024 موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة".

كما أكّد أنّ "‏مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 01:35 من بعد ظهر يوم الأربعاء 21-02-2024 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة".

هذا، أعلن "حزب الله" أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:45 من بعد ظهر يوم الأربعاء 21-02-2024 ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة".‏