وزير الخارجية يصل البرازيل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية G20

ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية مع المشاركين في اجتماع دول مجموعة العشرين، أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الدولية، وتعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار، إضافةً إلى عقد عددٍ من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع.
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