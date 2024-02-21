موانع وشروط المشاركة في العمل بكنترولات الدبلومات الفنية 2024 (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

حصل "الخليج 365" على صورة رسمية من الموانع التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمشاركة في العمل بلجان النظام والمراقبة في امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وذلك بعد فتح باب التقديم لاختيار الأعضاء المشاركين في العمل.

وبحسب الوزارة جاءت الموانع التي وضعتها كالأتي:

- العاملون بالمدارس الفنية بنوعيتها نظام السنوات الـ3 في نفس نوعية اللجنة المتقدم عليها، وكذلك الذين تم نقلهم أو انتدابهم منها ولم يمر عليهم 3 سنوات يطبق هذا البند على لجنتى النظام والمراقبة والإدارة لتوعية التعليم الزراعي والتجاري.

- الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في مخالفات تتعلق بأعمال الامتحانات أو ماسة بالشرف والأمانة.

- وجود أقارب من الطلبة المتقدمين للامتحان باللجنة حتى الدرجة الرابعة.

- وجود أقارب من العاملين باللجنة حتى الدرجة الثانية.

- أن يكون مستبعد من العمل بأي لجنة من لجان النظام والمراقبة والإدارة الامتحان الدبلومات الفنية العام الماضي وأن يكون من العاملين المستبعدين من اللجنة.

- التقدم بأي طلب عضوية لأكثر من لجنة إدارة أو نظام ومراقبة أو مركز توزيع أسئلة الامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 2024 وحال ثبوت ذلك يصرف النظر عن طلب الالتحاق المقدم.

أكدت الوزارة، أنه يتم توقيع إقرار للمتقدم للمشاركة في لجان النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية كالتالي:

- أقر أنا الموقع أن جميع البيانات السابقة صحيحة ومطابقة للواقع ولا ينطبق على أي بند من الواقع التي تحول دون العمل باللجنة، وأن أكون مسئولًا مسئولية كاملة من صحتها القانونية، وألا أكون متقدم للعمل بأي لجنة نظام ومراقبة أو لجنة إدارة أو مركز توزيع الأسئلة للعام الحالي 2023-2024.

كما شمل الإقرار: ألا أكون متقدم للعمل بأكثر من لجنة للعام الحالي 2023-2024 وأنني علمت بموعد تقديم المستندات والمقابلات الشخصية في الفترة من الثلاثاء 20 فبراير وحتى الخميس 29، وأن موعد الامتحان التحريري يوم الأحد 3 مارس الساعة الرابعة عصرا وذلك بمقر اللجنة المتقدم إليها. للمزيد (اضغط هنا)

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