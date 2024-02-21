مركز صيد ووحدات إسكان اجتماعي.. محافظ جنوب سيناء يصدق على تنفيذ 5 مشروعات

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اللواء مهندس بدر حسني، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، اليوم الأربعاء، لمناقشة المشروعات المقرر أن تقوم مديرية الإسكان بتنفيذها على مستوى مدن المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وصدق المحافظ خلال اللقاء على قيام مديرية الإسكان بتنفيذ 5 مشروعات تنموية، ومنها استكمال مشروع تطوير ممشى دهب السياحي، وإنشاء وحدات إسكان اجتماعي بمدينة نويبع، ورفع كفاءة وتطوير مجلس مدينة دهب، ورفع كفاءة عمارات طابا، وإنشاء مركز الصيد بمدينة الطور.

وأوضح المحافظ، أن إنشاء مركز الصيد بمدينة الطور، سيعمل على توفير العديد من فرص العمل، ودفع على التنمية بالمدية، ويتضمن محلات لتسويق الأسماك مزودة بثلاجات لحفظ الأسماك وسيارات نقل مبردة، ومحلات لبيع معدات ومستلزمات مراكب الصيد ، ورشة لإصلاح محركات المراكب، بالإضافة إلى محلات لبيع المواد الغذائية لمراكب الصيد و عائلات الصيادين.

وأكد أنه سيجري تطوير مصنع الثلج القائمة بالمنطقة لتكاملها بما يتناسب مع احتياجات الصيادين، كما سيجري إنشاء صالة للمزاد وفرز الأسماك، وغرفة تبريد وتجميد للأسماك، بجانب عددًا من المحلات للخضراوات، وسوبر ماركت، وكافتريا، ومطعم أسماك، إضافة إلى إنشاء مصنع ثلج قوالب بمنطقة الميناء.