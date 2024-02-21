شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة فلسطين بنقابة المحامين: مرافعة مصر أمام محكمة العدل فضحت جرائم الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد عادل عضو لجنة فلسطين بنقابة المحاميين، على مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بقوله إنها مرافعة شارحة وافية رصدت فيها جرائم الكيان الصهيوني في حق أشقائنا الفلسطينيين على مدار التاريخ وما تشهده حاليا من جرائم تنتهك القانون الدولى والقانون الإنسانى.

وأضاف "عادل" لـ ”الخليج 365” أن جرائم الإبادة الجماعية والاستيطان والتلاعب بالقانون الدولى والفصل العنصرى وعدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة تستلزم عقوبات جنائية وهو ما أكدت عليه المرافعة المصرية اليوم أمام محكمة العدل الدولية التي جاءت شارحة وفاضحة لكل هذه التفاصيل.

وتشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذى دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى الانسانى، وكذلك سياسات ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولى العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضى من خلال استعمال القوة المسلحة، كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصرى وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التى تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولى الانسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.