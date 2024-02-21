شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين: مرافعة مصر أمام المحكمة الدولية تأكيد لمواصلة دعم حقوق الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، المرافعة الشفهية التي تقدمت بها مصر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الأربعاء، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وقال أبو العطا، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت للعالم أجمع بالأدلة والمستندات حقيقة الأكاذيب الإسرائيلية وتاريخها في الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وما ترتكبه من جرائم تتجاوز كل المواثيق الأممية ونصوص القانون الدولي الإنساني.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 يؤكد على دورها التاريخي المساند للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي تبذل جهودا مضنية وتسعى على مختلف الأصعدة سواء السياسية أو الدبلوماسية أو القانونية في سبيل دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح أن التحركات المصرية ضد الكيان الصهيوني تستهدف بشكل واضح وصريح كشف الممارسات العدوانية والإجرامية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية يوميا، منوها بأن القيادة السياسية لن تسمح بأي حال من الأحوال بتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني، وستظل الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية وستظل تسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

وأكد أن مصر تقود تحركات تاريخية تجاه الدولة الفلسطينية انطلاقا من دورها التاريخي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، وتؤكد للعالم كله استمرار الدور الرائد والمحوري بقيادة الرئيس السيسي لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية في جميع المحافل الإقليمية والدولية.

ولفت إلى أن مصر وضعت مجددا القضية الفلسطينية في بؤرة اهتمامات العالم أجمع، بمرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، في ظل حالة صمت العالم على الاعتداءات الإسرائيلية البشعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، مطالبا المجتمع الدولي بسرعة التدخل لتنفيذ رؤية مصر للوقف الفوري لحرب الإبادة من حكومة الاحتلال ضد الأشقاء الفلسطينيين الذين يستحقون كل التحية والإجلال على استمرار صمودهم وبسالتهم في وجه الاحتلال.

ونوه بأن مرافعة مصر أمام المحكمة الدولية وضعت العالم بجميع دوله ومنظماته أمام مسئولياته التاريخية للقيام بدوره لمواجهة جميع السياسات غير الشرعية لحكومة الاحتلال المخالفة للقواعد الدولية، مع التأكيد على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على أراضيه بالقوة المسلحة، مؤكدا على ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية على مدار التاريخ والذي سيظل داعماً للأشقاء الفلسطينيين حتى حصولهم على حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.