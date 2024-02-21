شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قانون دولى يشيد بمرافعة مصر: نجحنا فى تسليط الضوء على معاناة شعب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، بالمرافعة الشفهية التي قدمتها مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية بشأن تبعات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقال مهران في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: "لقد نجح وفد مصر في تسليط الضوء بالتفصيل على الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت نير هذا الاحتلال غير المشروع، إلى جانب إبراز الانتهاكات الصارخة من قبل إسرائيل للقانون الدولي".

وأضاف مهران: "لا سيما تطرقت مصر إلى جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في غزة، وكذلك سياسات التهجير القسري والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وأكد الخبير الدولي أن مصر ركزت بشكل كبير في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية على الحصار الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة وتداعياته الإنسانية الكارثية.

وأردف "لقد أبرزت مصر بالأدلة والوثائق كيف تسبب هذا الحصار في إلحاق الدمار بالبنى التحتية بالقطاع، وانتشار الفقر والبطالة والأمراض، في ظل منع دخول المساعدات واللوازم الإنسانية".

كما أشار إلى أن مصر سلطت الضوء على تكرار العدوان الإسرائيلي واستخدام القوة المفرطة بحق المدنيين من نساء وأطفال، ما خلف الآلاف من الضحايا.

وشدد مهران علي أن موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية يعكس صدق التزامها التاريخي والأخلاقي تجاه القضية الفلسطينية العادلة، ومشيرا إلى أن توثيق هذه الحقائق المأساوية سيساهم بلا شك في كشف حجم الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق إخواننا في غزة، وضرورة محاسبتها وفق القانون الدولي.