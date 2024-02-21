شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "المحامين العرب": مجلس الأمن يعانى من عوار وأصبح منصة فاشلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب عن استنكارها الشديد لاستخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الذى تقدمت به الجزائر لمجلس الأمن الدولى نيابة عن المجموعة العربية؛ لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة المنكوب.

وقال أمين عام اتحاد المحامين العرب النقيب المكاوى بن عيسى، في بيان اليوم، إن العالم أصبح على يقين بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح أبدا بتمرير أى قرار يقف ضد جرائم الحرب التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة التى راح ضحيتها آلاف الأرواح من المدنيين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء.

وانتقد بن عيسى بشدة نظام مجلس الأمن الذىي أكد أنه يعانى من عوار شديد وواضح.. مؤكدا أنه فقد مصدقيته وهدفه السامى وهو إحلال السلام بعد أن أصبح منصة فاشلة لإيقاف المحتل عن حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل فى قطاع غزة باستخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ثلاث مرات ضد وقف إطلاق النار بالقطاع.

وشدد على أن مواقف الولايات المتحدة من الحرب على قطاع غزة تحول أمام إيقاف المجازر التى يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى منذ ما يقرب من خمسة أشهر وتؤكد على دعمها المطلق والواضح لاحتلال الإسرائيلي.

وجدد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب تأكيده على موقف الاتحاد الثابت الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى يتحرر آخر شبر من أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.