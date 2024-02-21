شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع: مرافعة مصر أمام محكمة العدل تعكس دورها التاريخى لدعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب التجمع أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يأتي استمرارًا لدورها التاريخي المساند للقضية الفلسطينية ، باعتبارها الداعم الأساسي والأقوى للقضية ، رغم كل محاولات تصفيتها بكل الطرق.

وقال عماد فؤاد مساعد رئيس الحزب، فى تصريح لليوم السابع إن تصعيد إسرائيل لعدوانها الهمجي على قطاع غزة ، و تهديدها باجتياح رفح ، و عدم تجاوبها مع أي حلول دبلوماسية، يقتضي التصدي لها بكل السبل ، و لفت إلى أن مشاركة مصر في المرافعة أمام " العدل الدولية " من شأنه إعطاء قوة الدفع اللازمة في اتجاه صدور رأي استشاري إيجابي من المحكمة حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 75 عامًا ، و التأكيد على عدم شرعية احتلال الأراضي الفلسطينية ، وفضح ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني ، و محاولة إجباره على الهجرة سواء كانت قسرية أو طوعية .

ولفت " فؤاد " إلى ما سبق وأعلنته " القاهرة " عن استعدادها التام للتعامل مع كل السيناريوهات ، ومن بينها سيناريو التعامل مع المؤسسات الأممية المعنية ، كمحكمة العدل الدولية .

و أشاد مساعد رئيس " التجمع " بما تضمنه المذكرة المصرية التي قدمتها مصر للمحمة ، حول مطالبة المساندين لإسرائيل بالتوقف عن دعمها ، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسئولياتها في وقف العدوان ، و كذلك التأكيد على ضرورة انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي المحتلة ، و ان حل الصراع يبدأ بقيام دولة فلسطينية مستقلة .

و أكد " فؤاد " دعم و وتقدير حزب التجمع ، لتعامل القيادة السياسية مع أزمة العدوان على غزة منذ بدايتها ، وقال إن القرارات و التوجهات الحاسمة لمصر ، في الأوقات المناسبة ، تؤكد رفضها أي إجراءات أحادية اتخذتها إسرائيل لتكريس الاحتلال .