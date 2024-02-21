شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالتنسيقية: مرافعة مصر أمام العدل وافية وتؤكد موقف الدولة من القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بأنها كانت وافية مفصلة لكافة جرائم الكيان الصهيوني في حق أهلنا في فلسطين، مشددا على أن الدولة المصرية لعبت دور تاريخى كعادتها في الدفاع عن القضية الفلسطينية وهو ما يؤكده موقفها في حرب غزة منذ اليوم الأول ودعمها للقضية بكل الطرق والآن تقف أمام محكمة العدل الدولية تشارك في محاكمة الاحتلال الصهيوني.

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ ”الخليج 365” أن الدولة المصرية تدرك جيدا مدى خطورة ما يفعله الاحتلال الصهيوني من إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وتدرك جيدا أن الصهاينة ذهبوا إلى آخر مدى وأنهم لا يريدون أن يصلوا إلى مرحلة التفاوض وهذا يعنى أن الاتجاه القانوني هو الحل الأمثل مع ممارسات الكيان الصهيوني من جرائم دون الالتفات للقانون الدولي والقانون الإنسانى وكافة الاتفاقيات الدولية.

كما وجه الشكر للقيادة السياسية في مصر وللرئيس عبد الفتاح السيسى على كل ما قدمه من دعم في اتجاهات مختلفة لأهل فلسطين ليؤكد موقف الدولة الواضح من القضية الفلسطينية وأننا لن نتخلى عنها.