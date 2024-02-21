شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تطالب وزارة العمل بتيسير إجراءات استخراج شهادات مزاولة المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وزارة العمل بتسهيل إجراءات استخراج شهادة مزاولة المهنة للخريجين، وإتاحة وتحديث التخصصات المطلوبة لسوق العمل على المستوى المحلى والدولي.

كما طالبت اللجنة البرلمانية، في توصياتها الموجهة إلي وزارة العمل، بإتاحة وتحديث فرص العمل للسوق المحلى والدولي.

وتأتي هذه التوصيات ضمن حزمة من التوصيات البرلمانية التي وجهتها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ 10 وزارات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغيرة والمتوسطة ، والمجتمع المدني، والتي تعمل في مجال التدريب الفني والمهني للعمالة، لتوفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل في المرحلة المقبلة، ومدى التنسيق بينها.

وجاءت هذه التوصيات بعد عقد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب سلسلة اجتماعات لمناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل في المرحلة المقبلة، ومدى التنسيق مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ووزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والجهات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني ممثلة في اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.