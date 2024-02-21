شكرا لقرائتكم خبر عن "المؤتمر" يشيد بكلمة مصر أمام محكمة العدل: خطوة تاريخية لفضح جرائم الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بكلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني.

وقال حزب المؤتمر في بيان صحفي اليوم، إن مرافعة مصر أمام العدل الدولية خطوة تاريخية لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لممارسته الإجرامية تجاه الشعب الفلسطيني.

وأوضح الحزب، أن مصر ستواصل العمل بكل الوسائل السلمية لدعم الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة.

وشدد حزب المؤتمر على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني، ممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه، بالأضافة إلى دعم مساعي نصر لتحقيق السلام العادل في المنطقة.

وأكد حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية ولن تسمح بتهجير الشعب الفلسطيني، موضحا أن الدولة المصرية ستظل الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية وسنظل تسعى لحصول الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.