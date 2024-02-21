شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: المرافعة المصرية وضعت انتهاكات الاحتلال ضد فلسطين أمام العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعتبر ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تأكيدا مجددا بمواقف مصر التاريخية والمبدئية الداعمة لنضال شعبنا الفلسطينى على 75 عاما منذ اغتصاب العصابات الصهيونية أرضنا المقدسة الفلسطينية.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن المرافعة وضعت النقاط فوق الحروف، ووضعت أمام المجتمع الدولى من خلال محكمة العدل الدولية جرائم إسرائيل بحق شعبنا الفلسطينى وإصرارها على انتهاك الشرعية الدولية، وعدم تنفيذ قراراتها.

وأوضح الشهابي إلى أن المرافعة المصرية اليوم أمام محكمة العدل الدولية كانت تاريخية وقدمت معلومات دقيقة، وأقامت على حكومة إسرائيل الحجة وراء الحجة وفضحت ممارسات حكومة الاحتلال الصهيونى المخالفة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، موضحة انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وأكمل ناجى الشهابى، أن مرافعة الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية لوزارة الخارجية المصرية، سلطت الضوء على القرارات التى أصدرتها الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة، ومجلس الأمن الدولى، والتى أكدت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أنها أكدت فى مرافعتها عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى للأرض الفلسطينية، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلى لها هو الأطول فى التاريخ، مضيفا أن المرافعة أشارت إلى الانتهاكات والجرائم الخطيرة التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل الاحتلال الإسرائيلي وضرورة وقفها وتحقيق العدالة ودعم الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال احترام القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن قوات الاحتلال الصهيونى خالفت كل القوانين والمعاهدات الدولية، لأنه من حق الشعب الفلسطينى طبقا للقانون الدولى مقاومة قوات الاحتلال، وخاصة أن قوات الاحتلال ارتكبت الكثير من الجرائم التى يحرمها القانون الدولى منذ اغتصابه فلسطين فى عام 1948، ورفضه تنفيذ قرارات مجلس الأمن بالتقسيم وحل الدولتين ،واستمر-الأحتلال - فى ارتكاب الجرائم الوحشية ضد شعبنا الفلسطينى منذ احتلالها أراضى الضفة والقطاع فى الخامس من يونيو 1967 لأنه أعتاد انتهاك القوانين والأعراف والمواثيق الدولية من خلال سياسته التوسعية وبناء المستوطنات، وضم الأراضي ،وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على الأراضي واستخدام القوة الوحشية المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف الشهابي، أن ممثلة مصر كشفت فى مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية بالأدلة والحقائق، المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينين، وطالبت بضرورة محاسبة إسرائيل على أفعالها واجبارها على دفع تعويضات مناسبة للشعب الفلسطيني.

وأكد ناجى الشهابي أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية دعوة للمجتمع الدولى لاتخاذ موقف حاسم أمام الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وحماية الشعب الفلسطينى من جرائم العقاب الجماعى والإبادة الجماعية التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى منذ احتلاله الأراضى الفلسطينية مشددا على الرسالة المصرية التى وجهتها اليوم إلى المجتمع الدولي كانت قوية، وتؤكد أن مصر ملتزمة بدعم مبادئ العدالة ولن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلي على اهلنا الفلسطينين ودعت محكمة العدل الدولية لاتخاذ الإجراء المناسب وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.