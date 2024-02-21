شكرا لقرائتكم خبر عن العربى الناصرى: مرافعة مصر أمام محكمة العدل وثقت انتهاكات إسرائيل فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أنها وثقت انتهاكات إسرائيل ضد حقوق الإنسان في غزة.

وقال أبو العلا، إن مرافعة مصر اليوم جاءت كاشفة لما حدث وما يحدث من قبل الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات غير قانونية تتم على الأراضي الفلسطينية، وعدوان على الشعب الفلسطيني، امتد لأكثر من 75 عامًا، ليكون أطول احتلال في العصر الحديث.

وطالب رئيس الحزب العربي الناصري، المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته، مؤكدا المرافعة التي قامت بها مصر جاءت استكمالا للدور التاريخي المصري الداعم للشعب الفلسطيني والمتبني لقضيته في كافة المحافل الدولية.

وأشار إلى أن مصر تدعم القضية الفلسطينية، كما أنها واجهت العالم بالانتهاكات والجرائم التي تقوم بها إسرائيلي في فلسطين من خلال مرافعتها التاريخية أمام محكمة العدل الدولية، حيث كانت شاملة ووافية ومؤكدة على اختصاص محكمة العدل الدولية فيما يخص الرأي الاستشاري للمارسات الإسرائيلية في فلسطين.