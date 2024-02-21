اللجنة الدولية للصليب الأحمر نظمت دورة تدريبية للصحافيين في لبنان حول تغطية النزاعات المسلحة

نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر دورة تدريبية للصحافيين، في فندق "هيلتون بيروت حبتور غراند"- سن الفيل، وذلك في إطار حماية الصحفيين خلال تغطية النزاعات المسلحة. هذا، وتضمنت الدورة التدريب على الإسعافات الأولية، بالشراكة مع الصليب الأحمر اللبناني.

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