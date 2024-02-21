البطريرك ارام الاول عرض مع لحود أوضاع القطاع الزراعي بحضور بقرادونيان

التقى كاثوليكس الأرمن الأورثوذكس لبيت كيليا البطريرك ارام الاول، في مقر ‏البطريركية في انطلياس، مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، بحضور رئيس حزب "الطاشناق" النائب اغوب بقرادونيان، حيث جرى عرض أوضاع القطاع الزراعي في لبنان والخطوات التي تقوم بها وزارة ‏الزراعة لتسويق الانتاج الزراعي ومنتجات المونة والمطبخ اللبناني والصناعات الغذائية في الاسواق المحلية والخارجية. وجرى خلال الاجتماع البحث باستثمار الاراضي الزراعية التابعة للبطريركية في لبنان وتعزيز ‏البرامج والمشاريع الزراعية في برح حمود وبكفيا وعنجر.

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