بوشكيان رعى افتتاح معمل اجبان والبان في ايعات: لن يدوم صناعي مخالف ينافس صناعي ملتزم بالقانون

أشار وزير الصناعة جورج بوشكيان، خلال رعايته افتتاح معمل اجبان والبان القرية في ايعات غربي مدينة بعلبك، إلى "معاناة لبنان من من ال​سياسة​ الربيعية التي انعكست هجرة من الارياف إلى المدن، في وقت تحتاج فيه منطقة بعلبك الهرمل لمزيد من الدعم والمساندة على أمل مستقبل واعد".

ورأى بوشكيان ان "الزراعة والصناعة توأمان يتكاملان، ومعاناة الزراعة تعود أسبابها التراجع الصناعة، ولولا ذلك لتطور الريف وبقي ابنائنا في في القرى"، لافتاً الى أنه "إذا كانت الزراعة هي المورد الأساس للغذاء، فإن التصنيع الزراعي والغذائي هو الحلقة المكمّلة والمتمّمة للانتاج الزراعي".

وأكد أنه "لم يعد مسموحاً التغافل عن آليات التصنيع الجيّد التي وضعنا سلسلة قرارات وأصدرنا عدّة تعاميم بخصوصها، تفرض أخذ عيّنات وفحصها بمختبرات معهد البحوث الصناعية ومطابقتها مع المواصفات الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية (ليبنور)".

وشدد على أنه "لن يدوم صناعي مخالف ينافس صناعي ملتزم بالقانون. هذا الأمر ليس عادلاً ويخلّ بتوازن تكافؤ الفرص. وأنا لن أعطي هذه الفرصة لأحد. لقد حذّرت سابقاً وأحذّر اليوم: سنبني قطاعاً صناعياً حديثاً وواعداً لا مكان فيه لغير القادرين على اللحاق بتطلّعاتنا المستقبلية".