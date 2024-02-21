برنامج "Mega Green Accelerator" يدعو الشركات الناشئة في لبنان لتقديم طلبات المشاركة بالبرنامج

أُعلن رسميًا عن فتح باب التقديم لبرنامج مسرّعة "ميجا غرين" (Mega Green Accelerator) أمام الشركات الناشئة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتسعى هذه المبادرة إلى رعاية الجيل الجديد من المبتكرين لدعم جهودهم الهادفة إلى تطوير حلول جديدة لمعالجة التحديات الإقليمية والعالمية للاستدامة من خلال التركيز على إيجاد حلول في مجال الاقتصاد الدائري، والتحوّل إلى الطاقة النظيفة، وتقنيات الحدّ من آثار التغير المناخي، والأمن الغذائي بما يشمل مجالي المياه والزراعة. ويمكن للمهتمين التقديم في موعد أقصاه 15 آذار المقبل عبر الرابط: /https://astrolabs.com/ar/themegagreenaccelerator

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