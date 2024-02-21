"بلومبرغ": بريطانيا تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا شنت هجوما على مدينة رفح

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر، أن "الحكومة البريطانية تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا شنت هجوما على مدينة رفح".

كذلك نقلت الوكالة نفسها عن مسؤولين بريطانيين، أن "التصعيد الإسرائيلي في غزة دون حماية المدنيين سيمثل انتهاكا للقانون الدولي