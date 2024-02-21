لائحة اتهام ضد أرملته رئيس هايتي المقتول واثنين من المسؤولين الأقوياء

ياسر رشاد - القاهرة - وجه قاض في هايتي مسؤول عن التحقيق في اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في يوليو 2021، لائحة اتهام ضد أرملته، مارتين مويز، ورئيس الوزراء السابق كلود جوزيف، والرئيس السابق للشرطة الوطنية الهايتية، ليون تشارلز، من بين آخرين، وفقًا لتقرير تم الحصول عليه.

هل كان الكاماندو الذي قتل رئيس هايتي الراحل جوفينيل مويس متعاوناً مع أقاربه؟

وذكر القاضي في تقريره أن مارتين مويز "اقترحت" عليها أن تلجأ تحت سرير الزوجية لحماية نفسها من المهاجمين، لكنه أشار إلى أن السلطات في مكان الحادث وجدت أنه لا "حتى فأرًا عملاقًا يتراوح حجمه بين 35 و45 عامًا سنتيمترات" يمكن وضعها تحت السرير.

وقال القاضي إن تصريحات السيدة الأولى السابقة كانت "مليئة بالتناقضات لدرجة أنها تترك شيئا مما هو مرغوب فيه وتشوه سمعتها".

وتم توجيه الاتهام إلى عشرات المشتبه بهم في التقرير المؤلف من 122 صفحة. ومن بين هؤلاء رئيس الوزراء السابق كلود جوزيف والرئيس السابق للشرطة الوطنية في هايتي، ليون تشارلز، وهو ممثل هايتي الحالي لدى منظمة الدول الأميركية.

ولم يتسن الاتصال بتشارلز على الفور للتعليق، ولم يرد محامي مارتين مويز برسالة للتعليق.

ومع ذلك، شارك جوزيف في بيان مع وكالة أسوشيتد برس اتهم فيه هنري بـ "تقويض" التحقيق والاستفادة من وفاة الرئيس.

"هنري يستخدم النظام القضائي في هايتي كسلاح، ويحاكم المعارضين السياسيين مثلي. قال جوزيف: “إنه انقلاب كلاسيكي”. "لقد فشلوا في قتلي ومارتين مويز في 7 يوليو 2021، والآن يستخدمون نظام العدالة الهايتي لتعزيز أجندتهم المكيافيلية."

دعا جوزيف هنري مرة أخرى إلى الاستقالة وأشار إلى أنه بينما كان لا يزال رئيسًا للوزراء، دعا مكتب التحقيقات الفيدرالي لمساعدة السلطات المحلية في التحقيق في جريمة القتل وكتب إلى الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية طلبًا للمساعدة.

"لن أتوقف عن معركتي وقال: "يجب تحقيق العدالة".

وأشار القاضي في تقريره إلى أن الأمين العام السابق للقصر الوطني، ليونيل فالبرون، أبلغ السلطات أنه تلقى "ضغوطا قوية" من مارتين مويز لوضع مكتب الرئيس تحت تصرف جوزيف لأنه يحتاج إليه "لتنظيم حملة مجلس الوزراء."

وقالت فالبرون أيضًا إنه قبل يومين من مقتل زوجها، زارت مارتين مويز القصر الوطني وأمضت ما يقرب من خمس ساعات، من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 3 صباحًا، في إزالة "مجموعة من الأشياء".

وقال إنه بعد يومين من مقتل جوفينيل مويز، اتصلت مارتين مويز لتخبره أن "جوفينيل لم يفعل أي شيء لنا عليك أن تفتح المكتب. طلب الرئيس من تي كلود تشكيل مجلس وزراء. سيجري انتخابات في غضون ثلاثة أشهر حتى أتمكن من أن أصبح رئيسا، والآن ستكون لدينا السلطة”.

وبينما لم تحدد الوثيقة هوية تي كلود، فإن رئيس الوزراء السابق كلود جوزيف معروف بهذا الاسم.

وفي هذه الأثناء، يقبع أكثر من 40 مشتبهاً بهم في السجون في هايتي في انتظار المحاكمة، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح على الفور مدى سرعة احتجاز أحدهم بعد توجيه الاتهامات يوم الاثنين. ومن بينهم 20 جنديًا كولومبيًا سابقًا.

وقد تؤدي لوائح الاتهام إلى مزيد من زعزعة استقرار هايتي التي تعاني من تصاعد في أعمال عنف العصابات وتتعافى من موجة من الاحتجاجات العنيفة. وطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء أرييل هنري الذي لم يف بعد بتعهده لعام 2021 بإجراء الانتخابات.

فالهايتيون البالغ عددهم 11 مليون نسمة ليس لديهم ممثل منتخب.

كينيا والقوات الأمنية المدعومة من الأمم المتحدة

وافقت كينيا على قيادة قوة دولية مكلفة بإعادة النظام إلى الدولة الجزيرة حيث تتحمل العصابات مسؤولية تصاعد عمليات القتل والاغتصاب والاختطاف.

ومع ذلك، منعت محكمة كينية نشر قوات الشرطة المدعومة من الأمم المتحدة لمساعدة هايتي على مكافحة تصاعد أعمال عنف العصابات، قائلة إن ذلك غير دستوري.

اجتمع مؤخراً مسؤولون رفيعو المستوى من كل من كينيا وهايتي في الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أيام هذا الأسبوع لصياغة مذكرة تفاهم وتحديد موعد نهائي لوصول قوات الشرطة الكينية.

وضمت الاجتماعات المغلقة كبار المسؤولين الأمريكيين.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت مذكرة التفاهم يمكن أن تتحايل على حكم المحكمة، الذي قال رئيس كينيا إنه سيستأنفه، أو كيف يمكن ذلك.

وقالت حكومة هايتي في بيان إن هناك "مناقشات مكثفة" لجعل مذكرة التفاهم متوافقة مع تشريعات البلدين.

تم طلب النشر من قبل رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري في أكتوبر 2022 ووافق عليه مجلس الأمن الدولي في أكتوبر الماضي. لكنها واجهت منذ ذلك الحين عقبات قانونية متعددة مع استمرار تصاعد حرب العصابات في عاصمة هايتي وخارجها.

وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مؤخرا إلى أن أكثر من 800 شخص قتلوا أو أصيبوا أو اختطفوا في جميع أنحاء هايتي في يناير/كانون الثاني، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العدد مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.