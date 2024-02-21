شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: لقاء الرئيس السيسى برئيس تيار الحكمة يعكس الحرص على إنهاء حرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، عمار الحكيم، يُؤكد حرص مصر على التواصل مع جميع الأطراف المعنية لإنهاء الصراع في غزة.

وأوضح جبر، في تصريحات صحفية له، أن لقاءات الرئيس السيسي المستمرة مع قادة العالم تستهدف حشد الدعم الدولي لوقف العدوان وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل على وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في حماية المدنيين ووقف العدوان، مع التشديد على ضرورة التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة تكفي للتخفيف من المعاناة الإنسانية والتحذير من خطورة استمرار التصعيد.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن لقاء الرئيس السيسي ورئيس تيار الحكمة الوطني العراقي تطرق إلى تعزيز التعاون في عدد من المجالات مما يؤكد على أن علاقة مصر والعراق راسخة باعتبارهما دولتين محوريتين في المنطقة، ومصر حريصة على تعزيز علاقاتها مع العراق مع كل المجالات ومد صلات وروابط مع كل التيارات السياسية فيه.