الرئيس التونسي يكرر تهديداته مع إضراب الغنوشي

وأكد سعيد ضرورة «تطهير كل مؤسسات الدولة من الذين عبثوا بها»، داعيا القضاء إلى أن «يكون على موعد مع التاريخ حين يسلط الجزاء على كل من خالفوا القانون».
والاثنين الماضي، أعلن راشد الغنوشي، من محبسه في سجن المرناقية غرب العاصمة التونسية، دخوله إضرابا عن الطعام، بحسب ما أعلنت حركة النهضة الإخوانية في بيان.
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