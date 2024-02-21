شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس العربى الناصرى: مرافعة مصر أمام محكمة العدل دعم جديد للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محسن جلال نائب رئيس حزب العربي الناصري، إن مرافعة مصر أمام العدل الدولية، خطوة قوية في سبيل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن ما فعلته مصر أمام محكمة العدل الدولية دعم مصري جديد للقضية الفلسطينية.

وأكد محسن جلال أن التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية، يعد استكمالاً لإجراءات الدعم المتواصل من جانب مصر للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ، والدور المصري لا مجال للمزايدة عليه على كل الأصعدة ومنذ بداية هذه القضية وحتى هذه اللحظة.

وأشار محسن جلال نائب رئيس حزب العربي الناصري إلى أن المرافعة تؤكد أن مصر وإن كانت في سلام مع إسرائيل من خلال المعاهدة الموقع بينهما، إلا أن المعارك الدبلوماسية والقانونية مستمرة، ومصر مستمرة بكل ما أوتيت من قوة لدعم الأشقاء في إطار الاتفاقيات الدولية والقانون والأعراف الدولية التي تحترمها مصر.

وطالب جلال، المجتمع الدولي للضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ووقف الممارسات غير المشروعة التي تتم على الأراضي الفلسطينية وجرائم التمييز العنصري والإبادة الجماعية.