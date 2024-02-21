شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر أقنعت العالم بأنه حان الوقت لتلقين إسرائيل درسا قاسيا على جرائمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، بمرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية اليوم، مؤكدا أنه لا يمكن المزايدة على دعم مصر للقضية الفلسطينية، فمصر كانت ولا تزال القلب النابض للعروبة.

وأضاف" السادات" فى تصريحات له، بالمذكرة التي تقدمت بها مصر حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، منوها أن مصر نطقت اليوم بكل ما يشعر به الشعب الفلسطيني والمصري والعربي تجاه القضية والانتهاكات التي تقوم بها دول الاحتلال ضد المدنيين.

وأكد أن مصر ستظل تدافع وتدعم القضية حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه التاريخية وفقا للمرجعيات الدولية، مثمنا الجهود المضنية التي تبذلها مصر لإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي بسرعة التدخل ووقف هذا الجنون الذي سيتسبب فى نزع فتيل الأزمات وعدم الاستقرار فى المنطقة والعالم، منوها إلى أن هذا هو الوقت المناسب لتلقين إسرائيل درسا قاسيا على جرائمها فى القطاع.