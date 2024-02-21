شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. حكم قضائى يكشف كيف تنجو الزوجة من إنذار الطاعة.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "خلى بالك.. حكم قضائى يكشف كيف يتحول إنذار الطاعة لكمين للزوج"، استعرض خلاله حكم فريدا من نوعه، يكشف كيف يتحول "إنذار الطاعة" من قبل الزوج لـ"كمين"، وذلك بعد أن أقام الزوج إنذار طاعة ضد زوجته لعودتها لمنزلها إلا أنها قامت بعمل "هجمة مضادة" بالاعتراض على إنذار الطاعة بطلب الطلاق للشقاق واستحكام الخلاف مع احتفاظ المعترضة بكامل حقوقها، وبالفعل استجابت لها المحكمة بعد أن أثبتت الضرر الواقع عليها، في القضية رقم 191 لسنة 2019 بشأن اعتراض على إنذار طاعة.

تخلص واقعات الدعوى في أن المعترضة أقامت دعواها بموجب صحيفة موقعة طلبت في ختامها بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة للمورخ 21 يناير 2021 واعتباره كأن لم يكن، وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول أنها زوجة للمعترض ضده بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولازالت بعصمته، وتسلمت منه إنذار علي يد محضر من المعترض ضده بالدخول في طاعته وإلا أمتنع عن نفقتها، ولأنه لا يحسن معاشرتها وغير أمين عليها نفساً ومالاً فاعترضت على إنذار الطاعة، ولجأت للتسوية فلم يسوى النزاع بينهما ودياً، مما حدا بها لإقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها أنفة البيان، وقدمت سنداً لذلك علي مدار الجلسات حافظتي مستندات طالعتها المحكمة، وألمت ما بهما من مستندات من بين ما طويا عليه صورة وثيقة زواجها من المعترض ضده.

وإليكم التفاصيل كاملة:

"خلى بالك".. حكم قضائى يكشف كيف يتحول إنذار الطاعة لـ"كمين للزوج"؟.. زوجة تشن "هجمة مضادة" برفع دعوى طلاق لاستحكام الخلاف.. وتقلب الطاولة على الزوج.. والمحكمة تقضى لها بالطلاق مع احتفاظها بكامل حقوقها



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