اعلنت كتائب القسام في بيان، بانه "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا استهداف قوة اسرائيلية خاصة متحصنة داخل منزل بقذيفة "RPG" والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة والإجهاز على 4 جنود من مسافة صفر، وإصابة الباقين في منطقة الحاووز غرب مدينة خانيونس".

كانت هذه تفاصيل خبر القسام: استهدفنا قوة إسرائيلية خاصة متحصنة داخل منزل غرب خانيونس والإجهاز على 4 جنود من مسافة صفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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