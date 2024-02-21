أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم إن بريطانيا والأردن قامتا بإنزال جوي لأربعة أطنان من المساعدات بما في ذلك أدوية ووقود وأغذية إلى مستشفى تل الهوى في شمال غزة. وقامت القوات الجوية الأردنية بتسليم المساعدات الممولة من المملكة المتحدة.

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية البريطانية: بريطانيا والأردن يسقطان مساعدات جوية على مستشفى في شمال غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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