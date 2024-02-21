اشارت وزارة الخارجية الأميركية الى اننا نسعى إلى اتفاق طويل الأمد مع ضمانات أمنية لاسرائيل، ولفتت الى اننا نريد وقفا مؤقتا لإطلاق النار لإخراج الأسرى ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ولفتت الخارجية الأميركية الى ان التوصل إلى اتفاق أمر ممكن وقد يكون ذلك قبل شهر رمضان. واشار الى اننا أجرينا محادثات مع الأمم المتحدة وعدة دول بشأن ضمان عدم انقطاع عمل الأونروا. واوضحت بان الأونروا حاليا هي الموزع الرئيسي للمساعدات الإنسانية في غزة، ولا نريد حصول انقطاع للمساعدات.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية: التوصل إلى اتفاق في غزة أمر ممكن وقد يكون ذلك قبل شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.