الخارجية الأميركية: التوصل إلى اتفاق في غزة أمر ممكن وقد يكون ذلك قبل شهر رمضان

اشارت وزارة الخارجية الأميركية الى اننا نسعى إلى اتفاق طويل الأمد مع ضمانات أمنية لاسرائيل، ولفتت الى اننا نريد وقفا مؤقتا لإطلاق النار لإخراج الأسرى ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ولفتت الخارجية الأميركية الى ان التوصل إلى اتفاق أمر ممكن وقد يكون ذلك قبل شهر رمضان. واشار الى اننا أجرينا محادثات مع الأمم المتحدة وعدة دول بشأن ضمان عدم انقطاع عمل الأونروا. واوضحت بان الأونروا حاليا هي الموزع الرئيسي للمساعدات الإنسانية في غزة، ولا نريد حصول انقطاع للمساعدات.