اشارت هيئة البث الإسرائيلية الى ان الجيش الإسرائيلي يحقق في سرقات أسلحة وذخائر تحت غطاء الحرب بينها قنابل وصواريخ مضادة للدروع، ويشتبه في أن جنوداً ومدنيين احتفظوا بالأسلحة من أجل بيعها للعصابات.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يحقق في سرقات أسلحة وذخائر تحت غطاء الحرب بينها قنابل وصواريخ مضادة للدروع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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