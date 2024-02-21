دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى جلسة حكومية وذلك يوم الجمعة عند الساعة 3.30 في السراي الكبير، للبحث بمشروع القانون المتعلق بمعالجة اوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها.

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي دعا لجلسة حكومية الجمعة للبحث بمشروع القانون المتعلق بمعالجة اوضاع المصارف في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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