مصادر الجديد: الجهود الخارجية الرئاسية ستتكثف قبيل شهر رمضان في خريطة طريق اصبحت شبه جاهزة

افادت مصادر دبلوماسية لـ "الجديد" بالجهود الخارجية الرئاسية ستتكثف قبيل شهر رمضان المبارك في خريطة طريق اصبحت شبه جاهزة.

واشار زوار عين التينة لـ "الجديد" الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أنه يؤيد أي جهود سواء كانت داخلية أو خارجية، وأعلن جاهزيته لفتح المجلس في حال عقد أي جلسة تشاورية أو لقاء.

واوضحت معلومات "الجديد" بان المبادرة الرئاسية الداخلية تهدف إلى مواكبة المساعي الخارجية لتأمين مخرج لكل القوى للنزول عن الشجرة وتحفظ سيادة الموقف على الأقل، ولفتت لى ان جدول أصحاب المبادرة مكتظ بلقاءات مع جميع القوى في مجلس النواب ودعوتهم لتكليف من يمثلهم في لقاء تشاوري بالمجلس لا يرأسه أحد.