قبيسي: الايام اثبتت وبشكل قاطع بأن الصهاينة لا يفهمون سوى لغة المقاومة التي دافعت عن بلدنا وحمت حدوده

أشار النائب هاني قبيسي، خلال أحياء حركة امل واهالي بلدة النبطية الفوقا ذكرى اسبوع شهداء مجزرة النبطية، الى أن "هذا العمل الإسرائيلي الجبان لا يجب أن يهزنا في العمق بمقاومتنا وايماننا بالتصدي للعدو لا يجب أن نتأثر على المستوى العقائدي بمواجهة الصهاينة نعم انها جريمة تدمي القلب ولكن ما يدمي قلوبنا اكثر هو سكوت الأمة العربية بأجمعها ما عدا بعض الشرفاء".

ولفت قبيسي، الى أننا "من هنا من بلدة الشهداء نقول لكل المتأمرين ولكل المطبعيين لا تتوقعو خيرا من الصهاينة فكل ما يجري في منطقتنا هو محاولة للسيطرة عليها وعلى اقتصادها وعلى شعوبها على امكاناتها وقدراتها التي اختذلتها المقاومة وللأسف لا احد يحرك ساكنا فكيف لأمة عربية أن تسكت والابرياء يقتلون في كل يوم كيف لا يحركون ساكنا، واطفال ونساء المسلمين يذبحون في كل يوم بغارات وحشية يقوم بها العدو على مرأى العالم كله".

ووجه سؤال للمجتمع الدولي الذي وضع قوانين لحقوق الإنسان ووضع قوانين لمجلس الامن الدولي واتفاقات تحمي الأبرياء والمدنيين في الحروب، "ما كان موقفكم عندما دمرت المدارس والمستشفيات في غزة الا ترون حجم الجريمة التي ترتكبها اسرائيل لتتخذوا موقفا حقيقيا بوقف إطلاق النار او بحل لهذه المسألة ".

وأردف "لقد اثبتت الايام وبشكل قاطع بأن الصهاينة لا يفهمون سوى لغة المقاومة التي دافعت عن بلدنا لبنان وحمت حدوده وحافظت على سيادته واستقراره هذه المقاومة التي ضمت كل الاحزاب والتيارات الوطنية التي قارعت العدو هي التي تجيد حماية الاوطان هي التي تتقن قتال الصهاينة ومواجهتهم لحماية بلدنا".

وشدد على أننا "نوجه كلمة الداخل اللبناني لا يعقل أن يكون بلدنا منقسم امام الاعتداءات الخارجية فهذا أمر غير مقبول ونحن نعي تماما الاختلافات الداخلية والمناكفات السياسية واللغة المذهبية والطائفية التي تسيطر على عقول بعض الساسة في الداخل اللبناني وعلى مستوى تركيبة الدولة نبرر مواقففكم في حالة السلم ولكن ما المببر لكم في ظل الاعتداءات والانتهاكات الصهيونية على بلدنا أن لا تتوحدوا لمقارعة ومواجهة هذا العدو فمن الواجب هذا الايام أن يتوحد الجميع معارضة ومولاة لوضع خطة مواجهة مع العدو الصهيوني لنحمي لبنان لا أن يكون قسم من اللبنانيين يتفرج وقسم يواجه وهذا الأمر لا يخدم بلدنا ولا يحمي حدودنا ولا سيادتنا ".