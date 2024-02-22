أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن "صاروخ مضاد للدروع أصاب مصنعًا لتعليب الفاكهة في المطلة عند الحدود مع لبنان ظهر اليوم وألحق به أضراراً جسيمة بالإضافة إلى تضرر شبكة الغاز والمياه والكهرباء وعدد من المعدات بداخله".

كانت هذه تفاصيل خبر "معاريف": صاروخ مضاد للدروع أصاب مصنعًا لتعليب الفاكهة في المطلة وتضرر عدد من الشبكات بداخله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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